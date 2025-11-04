living cost indicators
إنفيديا والحكومة الكورية في شراكة لتطوير الذكاء الاصطناعي

4
NOVEMBER
2025
تعتزم شركة إنفيديا الأميركية للرقائق الإلكترونية توريد مئات الآلاف من وحدات معالجة الجرافيك لصالح مشروعات مع الحكومة وشركات في كوريا الجنوبية لتعزيز البنية التحتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد.

 

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية وشركتا إنفيديا الأميركية وسامسونغ إلكترونيكس الكورية عن هذه الخطط بعد اجتماع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الجمعة مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانغ.

 

وأعلن مكتب الرئيس الكوري أن إنفيديا سوف تقوم بتوريد حوالي 260 ألف وحدة معالجة جرافيك لدعم قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي في البلاد، وسوف تعمل إنفيديا مع سامسونغ وشركات كورية جنوبية أخرى، مثل إس كيه هاينيكس وهيونداي، لتعزيز عمليات التصنيع بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة تطوير تقنيات جديدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكدت إنفيديا أنها أصبحت أول شركة تبلغ قيمتها خمسة تريليونات دولار بعد ثلاثة أشهر فقط من بلوغ قيمتها أربعة تريليونات دولار، مما يؤكد الإقبال الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أكبر نقلة تكنولوجية منذ طرح شركة آبل أول هاتف أيفون قبل 18 عاما.

 

 

ولكن هناك أيضا مخاوف بشأن حدوث ما يعرف باسم "فقاعة ذكاء اصطناعي"، حيث حذر مسؤولون في بنك انجلترا المركزي في وقت سابق هذا الشهر من أن أسعار أسهم شركات التكنولوجيا التي ترتفع بفضل الإقبال على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تنهار. وقد أعربت رئيسة صندوق الدولي أيضا عن مخاوف مماثلة.

Skynews
