رويترز: "أوبن إيه آي" تستعد لطرح تاريخي بقيمة تريليون دولار

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن شركة OpenAI تضع الأسس لطرح عام أولي قد تصل قيمته إلى تريليون دولار، في خطوة قد تكون من بين أكبر الطروحات في التاريخ.

خطط الطرح وتقديرات القيمة

تدرس الشركة تقديم ملفها إلى الجهات التنظيمية في النصف الثاني من عام 2026. ووفقًا لمناقشات أولية، فقد بحثت الشركة جمع 60 مليار دولار كحد أدنى، ومن المحتمل أن يكون الرقم أكبر، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأكدت المصادر أن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، وأن الأرقام والتوقيت قد تتغير تبعًا لنمو الأعمال وظروف السوق.

وأشارت المصادر إلى أن سارة فراير، المديرة المالية للشركة، أبلغت بعض المقربين أن الهدف هو إدراج الشركة في عام 2027، بينما يتوقع بعض المستشارين أن يتم الطرح في وقت أقرب، ربما أواخر 2026.

وقال متحدث باسم OpenAI: "الطرح العام ليس محور تركيزنا حاليًا، ولم نحدد موعدًا. نحن نبني نموذجًا تجاريًا مستدامًا ونواصل مهمتنا لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)".

أسباب التوجه نحو الأسواق العامة

تأتي هذه الخطوة بعد إعادة هيكلة معقدة قللت من اعتماد الشركة على مايكروسوفت، مما يفتح الباب أمام جمع رأس المال بكفاءة أكبر وبالتالي تمويل استحواذات ضخمة باستخدام الأسهم العامة، لدعم خطط الرئيس التنفيذي سام ألتمان لاستثمار تريليونات الدولارات في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة أن يصل معدل الإيرادات السنوي إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية العام، في حين تتزايد الخسائر داخل الشركة التي تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار.

وفي بث مباشر الثلاثاء، قال ألتمان: "أعتقد أنه من العدل القول إن الطرح العام هو المسار الأكثر ترجيحًا لنا، بالنظر إلى احتياجاتنا الرأسمالية المستقبلية".

إعادة هيكلة كبرى قبل الطرح

تأسست OpenAI في عام 2015 كمنظمة غير ربحية، ثم أعادت هيكلة نفسها لاحقًا بحيث تحتفظ المنظمة غير الربحية بالإشراف على الذراع الربحية. الهدف كان ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن بعيدًا عن الأولويات الربحية التقليدية.

هذا الأسبوع، أجرت الشركة إعادة هيكلة جديدة، حيث أصبحت تحت سيطرة مؤسسة غير ربحية باسم OpenAI Foundation، التي تمتلك حصة قدرها 26 بالمئة في مجموعة OpenAI، إضافة إلى حق الحصول على أسهم إضافية عند تحقيق أهداف معينة، مما يجعلها طرفًا رئيسيًا في نجاح الشركة المالي.

المستثمرون المستفيدون

نجاح الطرح سيكون مكسبًا كبيرًا لمستثمرين مثل سوفت بنك، وThrive Capital، وMGX الإماراتية. أما مايكروسوفت، أحد أكبر الداعمين، فتملك الآن نحو 27 بالمئة من الشركة بعد استثمار بلغ 13 مليار دولار.

طفرة الذكاء الاصطناعي في الأسواق

تأتي هذه التحركات في ظل موجة صعود تقودها شركات الذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية؛ إذ طرحت شركة الحوسبة السحابية CoreWeave "كور ويف" أسهمها في وقت سابق من العام بقيمة 23 مليار دولار، وقفزت قيمتها لاحقًا ثلاثة أضعاف.

وفي الوقت نفسه، أصبحت Nvidia أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 5 تريليونات دولار، بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال كانت أول من أشار إلى إمكانية طرح OpenAI للاكتتاب العام في الأسواق بحلول عام 2027.