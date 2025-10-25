living cost indicators
ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد ما وصفه بـ "الإعلان الاحتيالي" الذي تحدث فيه الرئيس السابق رونالد ريغان بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية.

 

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "بالنظر لسلوكهم السافر، تم إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا".

 

وقال دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإعلان الذي يتضمن رسائل مُناهضة للرسوم الجمركية قد لفت انتباه ترامب. ويُظهر الإعلان الجمهوري ريغان وهو ينتقد الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية ويقول إنها تتسبب في فقدان الوظائف والحروب التجارية، وفقًا لـ "رويترز".

وقال فورد يوم الثلاثاء: "سمعت أن الرئيس سمع إعلاننا. أنا متأكد من أنه لم يكن سعيداً للغاية".

واستخدم ترامب الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على عدد من الدول حول العالم.

وقد أدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحفيين أمس الخميس إن كندا لن تسمح للولايات المتحدة بالوصول غير العادل إلى أسواقها إذا فشلت المحادثات بشأن مختلف الصفقات التجارية مع واشنطن.

وفرض ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويُجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق مُحتمل لقطاعي الصلب والألمنيوم.

وفي العام المقبل، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمراجعة "اتفاقية التجارة الحرة القارية" لعام 2020.

 

{{article.title}}
