أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، ومحت جزءاً من الارتفاع الذي سجلته في اليوم السابق، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما أدت العقوبات الأميركية الجديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.3% إلى 65.82 دولار بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.3% إلى 61.62 دولار.

وقفزت عقود الخامين القياسيين بأكثر من 5% أمس الخميس وتتجه لمكاسب أسبوعية بنحو 7%، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو/حزيران، وفقًا لـ "رويترز".

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفاً مُتشدداً أمس الخميس بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتُمثل "روسنفت" و"لوك أويل" معاً أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن العقوبات الأميركية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير. وذكرت مصادر أنه من المقرر أن تخفض شركات التكرير في الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً، وارداتها من النفط الخام بشكل حاد.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى "راكوتن للأوراق المالية": "انحسرت عمليات الشراء المدفوعة بمخاوف نقص المعروض بسبب العقوبات الأميركية على روسيا".

وذكر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج.

ووفقاً لبيانات الطاقة الأميركية فقد كانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في عام 2024 بعد الولايات المتحدة.

ويُركز المستثمرون أيضاً على الاجتماع المقرر عقده بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.