living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع مع تجدد التوتر التجاري بين أميركا والصين

15
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتبقى قرب مستويات قياسية، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً في ظل تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة الأميركية هذا الزخم.

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4155.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 4174.30 دولار.

 

وزاد المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، 55% منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء، وفقاً لوكالة "رويترز".

وارتفع الذهب لعدة عوامل، منها حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن النفيس وتراجع هيمنة الدولار والتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

 

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول أمس الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد "قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا".

 

وأضاف باول أن قرارات أسعار الفائدة ستُتخذ على أساس "كل اجتماع على حدة" مع الموازنة بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

 

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر/كانون الأول.

 

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك زيت الطهي، وسط تصاعد التوتر التجاري.

 

وبدأ كلا البلدين في فرض رسوم موانئ متبادلة أمس الثلاثاء.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout