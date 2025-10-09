وصل إلى مستويات غير مسبوقة.. هذه آخر أسعار الفضة

A + A -

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية، اليوم الأربعاء، إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعًا بالمكاسب القياسية التي حققها الذهب والذي تجاوز حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.



وبحسب بيانات وكالة رويترز، بلغ سعر الفضة 49.54 دولارًا للأونصة مرتفعًا بنسبة 3.5%، فيما صعد البلاديوم بنسبة 8% إلى 1445.19 دولارًا للأونصة.

أما الذهب، فواصل مكاسبه القياسية ليصل في المعاملات الفورية إلى 4041.71 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة مماثلة لتسجّل 4063.70 دولارًا للأونصة.