العالمية القابضة تستثمر مليار دولار في سمان كابيتال الهندية

أعلنت الشركة العالمية القابضة الإماراتية، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن توقيع اتفاقية للاستثمار في شركة "سمان كابيتال ليميتد" بقيمة مليار دولار.

تُعد شركة "سمان كابيتال ليميتد"، المدرجة في بورصة بومباي والبورصة الهندية الوطنية، من أكبر شركات التمويل غير المصرفي في الهند وتركز بشكل أساسي على قروض الرهن العقاري.

تدير الشركة عملياتها من خلال 220 فرعاً منتشرة في أكثر من 150 مدينة وبلدة هندية، ويعمل لديها أكثر من 4,430 موظفا، ما يعزز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتعزيز الشمول المالي.

ولا تزال الهند تُعد من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم، ويؤدي قطاع التمويل غير المصرفي دوراً أساسياً في معالجة الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية واحتياجات الائتمان المتنامية.

وبفضل تسارع وتيرة تنظيم الاقتصاد وزيادة الرقابة من قبل البنك الاحتياطي الهندي، أصبحت شركات التمويل غير المصرفي في موقع قوي يؤهلها لدفع عجلة الشمول المالي ودعم استمرارية النمو الاقتصادي.

يعكس استثمار الشركة العالمية القابضة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي ثقتها الكبيرة في الإمكانات القوية التي يتميز بها القطاع المالي في الهند على المدى البعيد ويعزز التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتسريع تقديم حلول الائتمان المبتكرة، ودعم النمو والشمول المالي.

وفي هذا السياق، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تشكل الهند سوقاً استراتيجية محورية بالنسبة لنا، لما تتميز به من أسس وإمكانات واعدة للنمو على المدى البعيد وأثبتت شركة سمان كابيتال مكانتها الرائدة ودورها الحيوي في تمكين الأفراد من تملّك المنازل ودعم الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند ومن خلال هذا الاستثمار البالغة قيمته مليار دولار أمريكي، نؤكد التزامنا بدعم المرحلة القادمة في مسيرة نمو الشركة، ويشمل ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين حلول الإقراض والائتمان، وتعزيز مساهمتنا في تطوير المنظومة المالية الهندية.

من جهته، قال جاجان بانجا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سمان كابيتال": "ارتكزت رحلة سمان كابيتال على ركائز مهمة مثل المرونة والقدرة على التكيّف وتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة وبانضمامنا إلى مجموعة الشركة العالمية القابضة، ندخل مرحلة جديدة وحافلة بالفرص ويسرنا أن نتعاون معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة، ونتطلع إلى تسريع وتيرة النمو مستندين إلى كفاءة فريقنا وخبراته الواسعة ويُساهم هذا الاستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في تعزيز المحفظة الاستثمارية الدولية للشركة العالمية القابضة وترسيخ حضورها في واحدة من أكثر الأسواق المالية حيوية وديناميكية على مستوى العالم.

يُذكر أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، بما في ذلك البنك الاحتياطي الهندي وهيئة المنافسة الهندية، بالإضافة إلى استيفاء الشروط والإجراءات المعمول بها.