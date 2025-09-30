الذهب يسجل ذروة جديدة ويتجه لأفضل أداء شهري في 14 عاما

A + A -

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.81% ليصل إلى مستوى 3864.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:08 بتوقيت غرينتش.

وزاد المعدن النفيس بنسبة 11.4% حتى الآن في سبتمبر/أيلول، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس/آب 2011، وفق وكالة "رويترز".

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.02% إلى 3894.4 دولارا.

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.

وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة نحو 89% في تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ويزدهر الذهب، الذي غالبا ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية عن سوق العمل يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.95 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 259.02 دولار.