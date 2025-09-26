تفاصيل صفقة تيك توك.. أرقام وأسماء وتوزيع أسهم

A + A -

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يعلن أن خطته لبيع عمليات "تيك توك" المملوك للصين في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين ودوليين ستلبي متطلبات الأمن القومي المنصوص عليها في قانون صدر عام 2024.

وقال نائب الرئيس جي دي فانس إن الشركة الأميركية الجديدة ستقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار، وهو ما يضع سعراً للتطبيق الشهير أقل بكثير من تقديرات بعض المحللين، بحسب "رويترز".

وأجّل ترامب حتى 20 يناير تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يبع مالكوه الصينيون عملياته في الولايات المتحدة، وذلك وسط جهود لاستخراج أصول "تيك توك" الأميركية من منصته العالمية، وتأمين مستثمرين أميركيين وغيرهم، والحصول على موافقة الحكومة الصينية.

ويُظهر نشر الأمر التنفيذي أن ترامب يحرز تقدماً في عملية بيع أصول "تيك توك" الأميركية، لكن لا تزال هناك تفاصيل عديدة لم تُحسم، من بينها كيفية استخدام الكيان الأميركي لخوارزمية التوصية التي تعد أهم أصول التطبيق.

وينص أمر ترامب على أن الخوارزمية ستعاد برمجتها وتخضع لمراقبة شركاء أمنيين أميركيين، وأن تشغيلها سيكون تحت سيطرة المشروع المشترك الجديد.

وقال ترامب إن مايكل دِل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "دِل تكنولوجيز"، وروبرت مردوخ، الرئيس الفخري لشركة "فوكس" وناشر الصحف في "نيوز كورب"، إلى جانب "4 أو 5 مستثمرين عالميين من الطراز الأول"، سيكونون جزءاً من الصفقة.

وبحسب دان آيفز محلل "ويدبوش سيكيوريتيز" وهي شركة خدمات مالية أميركية خاصة ، قُدرت قيمة "تيك توك" بين 30 و40 مليار دولار "بدون احتساب قيمة الخوارزمية" في أبريل 2025.

وقال ألان روزنستين، أستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، إن الأمر التنفيذي ترك أسئلة بلا إجابة، منها ما إذا كانت "بايت دانس" ستواصل التحكم في الخوارزمية.

وأضاف: "المشكلة أن الرئيس صدّق على الصفقة، لكنه لم يقدم الكثير من المعلومات حول الخوارزمية".

وعرضت وسائل إعلام صينية يوم الجمعة صورة مختلفة عن الاتفاق، مشيرة إلى أن "بايت دانس" ستواصل لعب دور رئيسي أو تشغيلي.

وقالت منصة "ليت بوست" إن الشركة ستؤسس كياناً أميركياً جديداً ضمن إعادة هيكلة عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وسيتولى مسؤوليات التجارة الإلكترونية، وإدارة العلامة التجارية، والتواصل مع العمليات الدولية.

وذكرت مجلة "كايشين" المالية أن "بايت دانس" تخطط لتأسيس كيان أميركي يتلقى جزءاً من عائدات المشروع المشترك الجديد.

ولم يرد البيت الأبيض ولا "بايت دانس" على طلبات للتعليق.

كيف تقسم الصفقة؟

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة من 3 مستثمرين، من بينهم "أوراكل" وشركة الاستثمار "سلفر ليك"، ستحصل على نحو 50 بالمئة من "تيك توك أميركا".

وسيحتفظ مساهمون حاليون في "بايت دانس" بحوالي 30 بالمئة، ومن بينهم "سسكويهانا إنترناشونال غروب" و"جنرال أتلانتيك" و"كيه كيه آر".

ووفق مسؤول كبير في البيت الأبيض، يشمل الاتفاق على عمليات "تيك توك" الأميركية تعيين "بايت دانس" عضواً واحداً فقط من أصل 7 في مجلس إدارة الكيان الجديد، على أن يشغل الأميركيون المقاعد الستة الأخرى.

وستحتفظ "بايت دانس" بأقل من 20 بالمئة من "تيك توك أميركا" التزاماً بالقانون الأميركي الصادر عام 2024 الذي نص على إغلاق التطبيق بحلول يناير 2025 إذا لم تُبع أصوله الأميركية.