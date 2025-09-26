living cost indicators
الاقتصاد الإسباني ينمو بنسبة فاقت التوقعات في الربع الثاني

26
SEPTEMBER
2025
حقق الاقتصاد الإسباني معدل نمو فاق التوقعات في الربع الثاني من العام الجاري، ليعزز بذلك أداءه الاقتصادي القوي في المنطقة.

 

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الإسباني أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق عليه، ليتفوق بذلك على نسبة 0.7 بالمئة التي كان المكتب قد أعلنها في وقت سابق.

وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرها بلغت 0.1 بالمئة خلال نفس الفترة.

 

وتؤكد هذه النتائج أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة يواصل الأداء القوي في ظل رئيس الوزراء بدرو سانشيز، رغم جهوده لتولي مقاليد الحكم دون أغلبية برلمانية.

Skynews
