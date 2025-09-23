أدنوك للتوزيع توزع 350 مليون دولار أرباحا عن النصف الأول

A + A -

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، أي ما يعادل 10.285 فلساً للسهم عن النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد التزام الشركة بتقديم عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.

وتمثل توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 الدفعة الأولى من إجمالي توزيعات الأرباح المتوقعة لعام 2025، والبالغة 2.57 مليار درهم ( 700 مليون دولار)، أي ما يعادل 20.57 فلساً للسهم، وذلك تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم ( 700 مليون دولار) أو ما لا يقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة مساهمي الشركة.

وتوفر هذه السياسة رؤية واضحة وطويلة الأمد للعائدات المتوقعة للمساهمين، مع إتاحة الفرصة لتحقيق عوائد إضافية من نمو الأرباح المستقبلية، مما يعكس التزام "أدنوك للتوزيع" المستمر بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين.

وفي هذا الإطار، سيكون 30 سبتمبر 2025 هو آخر موعد لشراء أسهم في الشركة للاستحقاق لتوزيعات الأرباح النقدية المرحلية، على أن تُحتسب الأهلية بناءً على قائمة المساهمين المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 2 أكتوبر 2025. ومن المتوقع أن تمثل توزيعات أرباح عام 2025 عائداً سنوياً بنسبة 5.4 بالمئة (بناء على سعر 3.81 درهم للسهم كما في 22 سبتمبر 2025).

وفي هذا السياق، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "تعكس موافقة مجلس الإدارة على توزيع الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 قوة استراتيجيتنا للنمو، والتزامنا المستمر بتقديم عوائد قيمة ومستدامة لمساهمينا. وانطلاقاً من الرؤية التوسعية الواضحة والأسس المالية المتينة، والتركيز على الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل أدنوك للتوزيع رسم ملامح مستقبل قطاعي التنقل وتجارة التجزئة، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمجتمعات التي نخدمها. ومنذ الطرح الأول للشركة في عام 2017، تضاعفت قيمة استثمارات المساهمين، مدفوعةً بتوزيعات الأرباح المنتظمة والنمو القوي في سعر السهم".

نتائج أعمال قياسية

وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت أدنوك للتوزيع أعلى أرباح نصف سنوية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، بلغت 2.08 مليار درهم (566 مليون دولار،) بزيادة بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي.

كما شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.32 مليار درهم (358 مليون دولار).

كما حققت الشركة مبيعات وقود قياسية في النصف الأول من العام بلغ 7.62 مليار لتر، بزيادة قدرها 5.6 بالمئة على أساس سنوي.

واعتبارًا من 30 يونيو 2025، حافظت الشركة على مركز مالي قوي، حيث بلغ معدل الدين الصافي إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.80 مرة، فيما بلغت السيولة المتاحة 5.3 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، بما في ذلك رصيد نقدي قدره 2.5 مليار درهم إماراتي (668 مليون دولار)، مما يدعم النمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.

ومنذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2017، قامت أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباحاً نقدية إجمالية بلغت 18.7 مليار درهم إماراتي (5.1 مليار دولار)، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025، مما يعكس عوائد قوية تحققت من خلال نمو القيمة السوقية واستمرارية توزيع الأرباح على المساهمين.

تواصل أدنوك للتوزيع تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالنمو، وفقاً لاستراتيجيتها الخمسية التي تركز على التوسع المحلي، وتطوير المنصات الدولية، وضمان جاهزية الأعمال للمستقبل، والتحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتُسهم قطاعات غير الوقود بمساهمة متزايدة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث سجلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14.9 بالمئة في إجمالي الربح من القطاعات غير الوقود، وارتفاعاً بنسبة 10.4 بالمئة في عدد المعاملات، وذلك بدعم جزئي من نمو برنامج "مكافآت أدنوك"، الذي ارتفع بنسبة 19.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل عدد أعضائه إلى نحو 2.5 مليون مستخدم.

قامت أدنوك للتوزيع بتوسيع شبكتها خلال النصف الأول من عام 2025 من خلال افتتاح 47 محطة جديدة، معظمها في المملكة العربية السعودية، كما رفعت الشركة هدفها لعام 2025 ليصل إلى افتتاح 70–60 محطة جديدة.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها كمزود رائد لحلول التنقل وتجارة التجزئة الذكية، ويؤكد تحولها إلى شركة تعتمد الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها.