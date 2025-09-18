بعدما صعد لمستوى قياسي.. انخفاض الذهب!

A + A -

واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار، أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وصعد الدولار 0.2% ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

وقفزت أسعار الذهب 39% حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27% في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأميركية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 41.55 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1158.94 دولار.