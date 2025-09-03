ترامب: سنطلب حكماً عاجلاً بشأن الرسوم الجمركية

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء إن إدارته ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم سريع بشأن الرسوم الجمركية التي قضت محكمة استئناف بعدم قانونيتها الأسبوع الماضي.

ويهدد حكم المحكمة الصادر الجمعة بتقويض استخدام ترامب للرسوم كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية. وسمحت المحكمة باستمرار الرسوم الجمركية حتى 14 أكتوبر، مما يتيح لإدارة ترامب فرصة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

ولدى سؤاله عن حكم المحكمة، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إن إدارته ستعمل على الحصول على حكم سريع في وقت مبكر من غد الأربعاء "لحاجتنا إلى قرار مبكر".

وتمثل سياسة فرض الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب ركيزة أساسية في خططه الاقتصادية، ويُعزي إليها الفضل في جلب مليارات الدولارات للحكومة الأميركية.

وقال "إنه قرار بالغ الأهمية، وبصراحة، إذا اتخذوا القرار الخاطئ، فسيكون ذلك بمثابة دمار لبلدنا".

وعبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين.