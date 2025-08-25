living cost indicators
المستشار الألماني: البحث عن شراكات بديلة "ضرورة لا خيار"

25
AUGUST
2025
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الأحد أنه ينبغي لألمانيا أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 15 بالمئة على سلع التكتل وذلك من خلال إيجاد شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة، وهو حدث يمكن للناس فيه زيارة مؤسسات برلين والمشاركة في المناقشات، "كيف نتعامل مع التجارة العالمية إذا كان الأميركيون، على سبيل المثال، لم يعودوا مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية؟"

وأضاف قائلا "يجب أن نبحث عن شركاء في العالم يشاركوننا نفس تفكيرنا".

ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يحظى بنسبة تأييد 25 بالمئة، متساويا مع حزب البديل من أجل ألمانيا، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة بيلد مؤخرا.

وتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية إطارية في 28 يوليو.

وقال ميرتس "نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة"، لكنه أشار إلى فرص تجارية محتملة في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، على أن تكون ذات منفعة متبادلة.

وقال "يجب أن نمضي في هذا الطريق باستمرار".

Skynews
