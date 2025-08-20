ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الائتماني لأميركا عند AA+

A + A -

أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة عند (AA+)، قائلة إن عائدات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستعوض الضرر المالي الناجم عن مشروع القانون الخاص بالإنفاق وخفض الضرائب.

وكان ترامب قد وقّع على "مشروع القانون الكبير الجميل" ليصبح قانونا في يوليو بعد أن أقره الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وساهم مشروع القانون، الذي قدم إعفاءات ضريبية جديدة، في جعل تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 دائمة.

وقالت ستاندرد آند بورز في بيان "في ظل ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، نتوقع أن تعوض الإيرادات الجمركية الكبيرة بشكل عام النتائج المالية الأضعف التي قد ترتبط بالتشريع المالي الأحدث، الذي يتضمن تخفيضات وزيادات في الضرائب والإنفاق على حد سواء".

وأعلنت الولايات المتحدة عن قفزة تبلغ 21 مليار دولار في تحصيل الرسوم الجمركية في يوليو، لكن عجز الميزانية الحكومية استمر في الزيادة بنحو 20 بالمئة تقريبا في الشهر نفسه بواقع 291 مليار دولار.

وقالت ستاندرد آند بورز إن النظرة المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة لا تزال مستقرة، بحسب وكالة رويترز.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط عجز الميزانية الأميركية 6.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2025 إلى 2028، انخفاضا من 7.5 بالمئة في عام 2024 ومن متوسط 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2020 إلى 2023.