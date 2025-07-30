"أدنوك للحفر" تحقق نتائج قياسية في النصف الأول

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أعلنت شركة أدنوك للحفر، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، حيث حققت الشركة نتائج قياسية في الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الربح، وحافظت على زخم نجاحاتها القوي من خلال تعزيز عائدات المساهمين والاستمرار في التوسع على المستوى الإقليمي.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام، مدفوعة بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط:

الإيرادات: 8.71 مليار درهم، بنسبة نمو 30 بالمئة على أساس سنوي

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19 بالمئة على أساس سنوي

صافي الربح: 2.54 مليار درهم، بنسبة نمو 21 بالمئة على أساس سنوي

وبهذه المناسبة، قال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: ""تؤكد النتائج المالية القياسية التي حققناها في النصف الأول للعام 2025 قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته. وسنستمر في جهودنا لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائية، وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة لمساهمينا، وتنفيذ خططنا المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ضمن التزامنا الراسخ بتنفيذ استراتيجية نمو متكاملة وطموحة ومرنة، تركز على التوسع المدروس وتبني التقنيات الحديثة. وفي ضوء زخم هذه النجاحات المستمرة، كلنا ثقة بقدرتنا على تحقيق أهداف النمو للعام بأكمله".

وأضاف: "أثبتت أدنوك للحفر قدرتها على النمو على امتداد جوانب ومجالات أسواق الطاقة، واستناداً إلى أدائنا المالي القوي المدعوم بتدفقات نقدية كبيرة وأرباح متنامية وعائدات مستقبلية واضحة، لدينا قناعة راسخة بقدرتنا على الاستمرار في توفير قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."

توزيعات الأرباح الفصلية الثانية تُعزز جاذبية سهم الشركة

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار (حوالي 5 فلس للسهم) للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات في النصف الثاني من شهر أغسطس من عام 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى 8 أغسطس من نفس العام، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائد ثابت ومتنا م للمساهمين.

وتستمر "أدنوك للحفر" في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.

نمو قوي على مستوى القطاعات في النصف الأول 2025

قطاع خدمات الحفر البري : ارتفعت الإيرادات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم

قطاع الخدمات البحرية (الحفر البحري والجزر الاصطناعية): ارتفعت الإيرادات بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان (تعاقدت الشركة على تشغيلها مؤخراً) بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025

قطاع خدمات حقول النفط: ارتفعت الإيرادات بنسبة 127 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.53 مليار درهم، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة (IDS) والخدمات الإضافية المنفصلة