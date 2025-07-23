سانوفي توافق على شراء فايسبيو مقابل 1.6 مليار دولار

A + A -

قالت شركة سانوفي الفرنسية للأدوية، الثلاثاء، إنها وافقت على الاستحواذ على شركة فايسبيو الخاصة للتكنولوجيا الحيوية ومقرها لندن مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار.

وستدفع الشركة الفرنسية 1.15 مليار مقدما مقابل جميع الأسهم القائمة لشركة فايسبيو، مع احتمالية دفع 450 مليون دولار على دفعات مرتبطة بأعمال التطوير والإنجازات التنظيمية.

وسيمكن الاتفاق سانوفي من الحصول على لقاح مركب في مراحله الأولى مرشح لاستهداف الفيروس المخلوي التنفسي و فيروس التهاب الرئة البشري، وهما فيروسان تنفسيان مازالا يمثلان عبئا صحيا عالميا.