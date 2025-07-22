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50 مليار دولار.. أسترازينيكا تعلن أكبر استثمار لها في أميركا

22
JULY
2025
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تعتزم شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2030، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.
 
وقالت أسترازينيكا إن الاستثمارات تستهدف تعزيز دور الولايات المتحدة في تصنيع وأبحاث وتطوير الأدوية.
 
وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة ذات المهارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وتوفير أدوية متطورة للمرضى في الولايات المتحدة والعالم.
 
ويعتبر إقامة المصنع الجديد الذي يتكلف عدة مليارات من الدولارات في ولاية فيرجينا جزءا أساسيا من خطة استثمارات أسترازينيكا في الولايات المتحدة.
 
وسينتج هذا المصنع مكونات أدوية التحكم في الوزن والتمثيل الغذائي التي تنتجها أسترازينيكا بما فيها عقارات "جي.إل.بي-1" الذي يتم تعاطيه عن طريق الفم و"باكسدورستات" و"بي.سي.إكس.كيه9" الذي يتم تعاطيه عن طريق الفم ، وأدوية أخرى عديدة.
 
وسيكون المصنع أكبر استثمار للشركة على مستوى العالم، وسيستخدم أحدث التقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية وتحليل البيانات لتحسين الإنتاج.
 
ويأتي هذا الاستثمار الجديد استكمالاً لاستثمار أسترازينيكا البالغ 3.5 مليار دولار الذي تعهدت به في نوفمبر الماضي، ويشمل مجموعة واسعة من التوسعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 
وتخطط الشركة لتوسيع مركزها للبحث والتطوير في غايثرسبيرغ، بولاية مريلاند، وإقامة منشأة بحثية جديدة في كيندال سكوير، كمبريدج، بولاية ماساتشوستس.
 
كما ستنشئ مواقع تصنيع متقدمة للعلاج الخلوي في روكفيل، بمريلاند، وتارزانا، بكاليفورنيا.
 
بالإضافة إلى ذلك، ستوسع أسترازينيكا عمليات التصنيع المستمرة في ماونت فيرنون، بولاية إنديانا.
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