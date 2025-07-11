ارتفاع أسعار الذهب بسبب تهديد ترامب بالتعريفات

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ارتفعت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية يوم الجمعة، لتعوّض بعض الخسائر الأخيرة بعد أن تعزز الطلب على الملاذ الآمن بسبب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات التجارية، كما ساعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أيضًا.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,341.27 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الذهب الآجلة لشهر أيلول بنسبة 0.9% إلى 3,354.60 دولار للأونصة.

ارتفعت عقود البلاتين الآجلة بنسبة 0.3% إلى 1,420.25 دولار للأونصة واقتربت من أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

ارتفعت عقود الفضة الآجلة للأسبوع الثالث على التوالي، وزادت بنسبة 2.2% إلى 38.140 دولار للأونصة يوم الجمعة – وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقارب من 14 عامًا.

فيما انخفضت عقود النحاس الأميركية COMEX بنسبة 1.2% إلى 5.5620 دولار للرطل.