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من 45% إلى 28%.. تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني خلال عقد

11
JUNE
2025
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أظهرت نتائج دراسة تراجع الثقة في قوة الاقتصاد البريطاني من 45 بالمئة في مايو 2025 إلى 28 بالمئة بعد عقد، وذلك بسبب أزمة تكاليف المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات الجيوسياسية.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن تقرير باركليز حول 10 أعوام من الإنفاق أوضح إن الثقة في الانفاق غير الضروري بقيت قوية بنسبة 53 بالمئة من 2025 حتى الآن.
 
وعلى الرغم من الضغوط المالية، ارتفع إنفاق الأسر التقديري بنسبة 9.2 بالمئة على أساس سنوي ما بين 2021 و 2024، متجاوزا الإنفاق الرئيسي الذي نما بنسبة 5 بالمئة.
 
وتوصلت الدراسة، التي استندت إلى المليارات من التعاملات المالية وأكثر من 200 ألف استطلاع حول ثقة المستهلكين منذ عام 2015، إلى أن 66 بالمئة من المستهلكين يهتمون بصورة أكبر بميزانيتهم الآن مقارنة بالعقد الماضي.
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