رسوم ترامب تشعل الألومنيوم.. هل يصل إلى 3000 دولار؟

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تتوقع شركة أبحاث سوق الألومنيوم (هاربور ألومنيوم) ارتفاع أسعار المعدن في العالم بنهاية العام المقبل بأكثر من 20 بالمئة في ظل نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الأميركي نتيجة الاتفاقيات التجارية المحتملة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال يورج فاسكيز المدير الإداري لشركة هاربور خلال قمة الألومنيوم السابعة عشرة في شيكاغو مساء الأربعاء إنه من المحتمل ارتفاع أسعار العقود القياسية للألومنيوم في تعاملات بورصة لندن للمعادن إلى 3000 دولار للطن خلال الـ 18 شهرا المقبلة، وهو ما يزيد بنسبة 22 بالمئة عن الأسعار في ختام تعاملات أمس بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتتناقض توقعات شركة هاربور مع توقعات بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، الذي يتوقع انخفاض أسعار الألمنيوم إلى 2100 دولار للطن مطلع العام المقبل.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا التوقع المتفائل لبنك غولدمان ساكس يأتي في وقت حرج، إذ تواجه صناعة الألمنيوم العالمية أجندة ترامب العدائية بشأن التعريفات الجمركية، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون سببا في تُفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقد وقّع ترامب مساء الثلاثاء أمرًا بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بأثر فوري.

وقال ترامب إن هذه الإجراءات ستحمي هوامش أرباح الصناعة المحلية الأميركية، وستحفز الاستثمار في قدرات إنتاجية جديدة.

وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، استوردت الولايات المتحدة أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من الألومنيوم في العام الماضي.

ويتوقع فاسكيز ارتفاع الطلب العالمي على الألومنيوم، مع استفادة الولايات المتحدة من إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى .

في الوقت نفسه، لا تُوسّع الصين، أكبر مُنتج، طاقتها الإنتاجية، بينما يُبدي باقي العالم انضباطًا أكبر في نشاط إنتاج الألومنيوم.

وأضاف أن هذا، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الطلب من قطاعات الاستخدام النهائي الرئيسية، سيؤدي إلى انخفاض العرض عن الطلب السوق العالمية لهذا المعدن الخفيف في السنوات القليلة المقبلة.