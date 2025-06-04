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الذهب يرتفع بفضل الضبابية التجارية بين أميركا والصين وتراجع الدولار

4
JUNE
2025
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ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومةً بزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية التي تكتنف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية، فيما قدم ضعف الدولار دعمًا إضافيًا.
 
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3370.67 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3394.90 دولارًا.
 
وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا" كيلفن وونغ: "من المحتمل أن نشهد عودة المشترين عند مستويات الأسعار المنخفضة. وإذا نظرنا إلى جلسة التداول الآسيوية اليوم، فإن الارتفاع يُعزى أيضًا إلى تراجع قوة الدولار".
 
دخول رسوم ترامب الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ
اقتصاد
رسوم جمركيةدخول رسوم ترامب الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ
وأضاف: "لا تزال الأمور غير مؤكدة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وحتى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
 
ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
 
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للسفير الأميركي في بكين، أمس الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة تهيئة الظروف اللازمة لعودة العلاقات الثنائية إلى "المسار الصحيح".
 
وأشار البيت الأبيض إلى احتمال إجراء محادثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع لمناقشة الخلافات التجارية.
 
كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتراجع عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا.
 
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب المُسعَّر بالدولار الأميركي أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
وتزايدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعدما حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الثلاثاء، من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، إذ تؤثر السياسات التجارية لإدارة ترامب بشكل كبير على الاقتصاد الأميركي.
 
وقال وونغ إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "سيشكّل بالتأكيد عاملاً داعمًا إضافيًا لزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، من منظور متوسط الأجل".
 
وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان، في حين صعدت عمليات التسريح إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، ما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
 
كما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الثلاثاء، موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مرجعين ذلك إلى المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 34.59 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1079.62 دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارًا.
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