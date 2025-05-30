مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط خلال أبريل

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انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق له، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن مبيعات التجزئة انخفضت اسميا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 1.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأشار المكتب إلى انخفاض ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية.

ويبدو الوضع أكثر إيجابية عند مقارنة أرقام أبريل بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بأكمله اسميا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، وبنسبة 2.3 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموا قويا بشكل خاص، حيث بلغ النمو الحقيقي 14.1 بالمئة.