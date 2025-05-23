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أدنوك: برنامج المحتوى الوطني يثمر 17 ألف وظيفة منذ 2018

23
MAY
2025
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أعلنت أدنوك أن برنامجها "تعزيز المحتوى الوطني لقطاع الصناعة" أسهم في توفير 17 ألف فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية لدى شركائها الإستراتيجيين في القطاع الخاص ما يعكس المساهمة المهمة والأثر الإيجابي الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه عام 2018.
 
وقال المهندس سالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في أدنوك، خلال معرض "مصنّعين" في نسخته الأكبر والذي يقام للمرة الأولى ضمن الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، إن أدنوك تركز على تأهيل وتمكّين المواهب الإماراتية تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتدريبهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم.
 
وفي تصريحات على هامش "اصنع في الإمارات"، قال بافرج : شهدنا اليوم إقبالاً واسعاً من الكوادر الإماراتية من أصحاب الكفاءات، مما يؤكد شغفهم واهتمامهم بالمساهمة في قطاعي الطاقة والصناعة، وحرصهم على استكشاف الفرص الوظيفية المطروحة في معرض مصنعين، مشيدا بالتفاعل الإيجابي الذي لمسناه من المشاركين اليوم، وأبدى تطلعه إلى مواصلة دعم مسيرة الشباب الإماراتي نحو مستقبل مهني واعد يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الحيوية.
 
وأكد بافرج أن أدنوك تحرص على تمكين الكوادر الوطنية من دخول سوق العمل بفاعلية، وهذا التزام راسخ من الشركة لدعم تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمتنا في دعم النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة لدولة الإمارات، من خلال تنويع فرص العمل للحصول على مهارات متقدمة وجديدة.
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