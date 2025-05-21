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إنفيديا تستعد لبيع تقنية لتسريع اتصالات رقائق الـ AI

21
MAY
2025
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تخطط شركة إنفيديا لبيع تقنية من شأنها أن تربط الرقائق معا لتسريع الاتصال بينها، وهو شيء ضروري في صنع ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي.
 
وأطلقت الشركة نسخة جديدة من تقنية (إن في لينك) الخاصة بها تسمى (إن في لينك فيوجن) والتي ستبيعها لمصممي رقائق آخرين للمساعدة في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي المخصصة القوية مع شرائح متعددة مرتبطة ببعضها البعض.
 
وأعلن الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ عن (إن في لينك فيوجن) في مركز تايبيه للموسيقى، وهو المكان الذي يقام فيه معرض كمبيوتكس للذكاء الاصطناعي الذي يستمر من 20 إلى 23 مايو أيار.
 
وأعلنت شركة إنفيديا أن شركتي مارفيل تكنولوجي وميدياتك تعتزمان اعتماد تقنية فيوجن في تطوير شرائح مخصصة. ومن بين الشركاء الآخرين شركة فوجيتسو وكوالكوم.
 
مع ذلك، تواجه رقائق إنفيديا مستقبلا غامضا في الصين. وفي مقابلة مع بن تومسون من ستراتشري، قال هوانغ إن الشركة "خسرت مبيعات بقيمة 15 مليار دولار" في الصين بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على شحنات رقائقها إتش20.
 
وقالت الشركة الشهر الماضي إنها ستتحمل رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار تتعلق بهذه القيود.
 
ويتم استخدام تقنية (إن في لينك) من إنفيديا لتبادل كميات هائلة من البيانات بين الشرائح المختلفة.
 
وبالإضافة إلى الإعلان عن إنتاج التكنولوجيا الجديدة، كشف هوانغ عن خطة الشركة لبناء مقر رئيسي في تايوان في الضواحي الشمالية لمدينة تايبه.
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