موانئ دبي تطور محطة بميناء طرطوس بـ800 مليون دولار

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ذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا"، الجمعة أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير محطة في ميناء طرطوس، وذلك بعد أن أتاح رفع العقوبات الأميركية الفرصة لإبرام الاتفاق.

وتشمل المذكرة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.

ودي بي ورلد تابعة لشركة دبي العالمية الإماراتية.

وتسعى سوريا إلى اجتذاب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها المتعثر. وجرى توقيع المذكرة في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته للرياض عن خطط لرفع العقوبات عن سوريا.

وقال ترامب إنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما التقى ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع قبل قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأربعاء.

وصرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس بأن ترامب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي كانت تجمعها معاملات معه.

ويمهد رفع العقوبات الأميركية التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي الطريق أيضا أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، مما سيسهل الاستثمار الأجنبي والتجارة وسط مساعي البلاد لإعادة الإعمار.