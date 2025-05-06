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الدولار يتراجع وسط تجدد التوتر التجاري

6
MAY
2025
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سجل الدولار تراجعا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد.
 
وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.
 
وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.
 
وقال مارك تشاندلر كبير خبراء السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس إن تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الآسيوية يعود في جانب منه إلى تصفية بعض المتعاملين لمراكز استثمارية كبيرة غير محمية مثل تأمينات الحياة في تايوان وسط أحاديث عن فرض رسوم جمركية أميركية إضافية.
 
 
وأضاف "تراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات والتي من المقرر الإعلان عنها الأربعاء"، بحسب وكالة رويترز.
 
وأكد ترامب سياساته القائمة على الرسوم الجمركية خلال مقابلة أُجريت معه أمس الأحد، مضيفا أن الرسوم على الواردات الأميركية ستثري الأميركيين في نهاية المطاف. وأعلن أمس عن فرض رسوم جديدة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
 
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت، الاثنين، عن رسوم ترامب الجمركية، مؤكدا أن برنامجه الأوسع، والذي يشمل تخفيضات ضريبية، ستؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي طويل الأجل.
 
وانخفض الدولار 0.73 بالمئة مقابل الين إلى 143.885. وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 بالمئة إلى 0.82255.
 
وأكد أيضا أنه لن يحاول إقالة جيروم باول من منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماما" مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
 
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة كما هي بعد تقرير قوي للوظائف لشهر مارس.
 
وتشير الأسواق حاليا إلى أن احتمال خفض سعر الفائدة في شهر يونيو يبلغ 37 بالمئة فقط انخفاضا من 64 بالمئة قبل شهر.
 
وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة مقابل الين بعد أن أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات لشهر أبريل انتعاشا فاق التوقعات في نمو قطاع الخدمات الأميركي، الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأميركي.
 
وارتفع اليوان في أحدث تداولات 0.12 بالمئة إلى 7.2014 للدولار.
 
وفي أوروبا، صعد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.131600 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى 1.32950 دولار.
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