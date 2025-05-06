living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فورد تتوقع خسائر بـ 1.5 مليار دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

6
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات، الإثنين، تكبد خسارة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار من أرباحها التشغيلية المعدّلة هذا العام، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات وقطع الغيار المستوردة، بحسب ما أعلنت الشركة في إفصاح.
 
وقالت الشركة إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة، والتي تُطبق على نطاق واسع ولكن مع استثناءات بموجب الاتفاقات التجارية الأميركية مع المكسيك وكندا، إلى جانب فترات سماح للشركات التي لديها إنتاج محلي، قد خلقت حالة من عدم اليقين.
 
وبسبب هذه التطورات، أعلنت فورد تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام.
 
وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة عن نتائج الربع الأول من العام، حيث تراجعت الإيرادات بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 40.7 مليار دولار.
 
كما انخفض صافي الدخل إلى 471 مليون دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع الأرباح التشغيلية في قسم محركات الاحتراق الداخلي.
 
 
وهبطت الأرباح التشغيلية لهذا القسم إلى 96 مليون دولار فقط، مقارنة بـ901 مليون دولار قبل عام، نتيجة لانخفاض حجم المبيعات وتأثيرات غير مواتية لأسعار صرف العملات.
 
كما سجل قسم المركبات التجارية في فورد انخفاضا بنسبة 56 بالمئة في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 1.3 مليار دولار، ويُعزى ذلك جزئيا إلى توقف مخطط للإنتاج.
 
أما في قسم السيارات الكهربائية، فقد تقلّصت الخسائر التشغيلية إلى 849 مليون دولار، بعد أن كانت أكثر من 3ر1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout