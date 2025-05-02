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في خضم التوترات التجارية المتصاعدة وتزايد الرسوم الجمركية الأميركية، جاءت نتائج شركتي "ميتا" و"مايكروسوفت" لتكسر التوقعات وتؤكد صلابة عمالقة التكنولوجيا أمام الضغوط الاقتصادية العالمية.

النتائج الفصلية التي كُشف عنها الأربعاء، أبرزت نمواً مزدوج الرقم في الأرباح، ودفعت بأسهم الشركتين إلى الارتفاع في تعاملات ما بعد الإغلاق.

أعلنت "ميتا بلاتفورمز" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب) عن إيرادات بلغت 42.31 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بارتفاع 16 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بنمو في الطلب على الإعلانات الرقمية وارتفاع متوسط أسعار الإعلانات بنسبة 10 بالمئة.

أما صافي الأرباح فقد ارتفع بنسبة 35 بالمئة ليصل إلى 16.64 مليار دولار، بينما بلغت ربحية السهم 6.43 دولار، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 4.3 دولار للسهم.

ورغم هذه النتائج القوية، ما يزال قسم "Reality Labs" المسؤول عن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز يسجل خسائر، حيث بلغت خسائره الفصلية 4.21 مليار دولار، ما يعكس استمرار الضغوط على رهانات الشركة في عالم الميتافيرس.

كما أكدت ميتا أنها سترفع من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتصل إلى ما بين 64 و72 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس تسارع سباق التسلح التكنولوجي بين الشركات الكبرى.

تواجه "ميتا" حالياً أكبر تحدٍ قانوني في تاريخها، حيث تخوض معركة قضائية ضد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) التي تتهمها بممارسة احتكار غير قانوني في سوق الشبكات الاجتماعية.

بدأت المحاكمة في 14 أبريل 2025 أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، وتركز على استحواذ ميتا على إنستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014، حيث ترى اللجنة أن هذه الصفقات كانت تهدف إلى القضاء على المنافسة وفرض هيمنة ميتا على السوق .

من جانبها، أعلنت مايكروسوفت عن إيرادات فصلية بلغت 70.1 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 13 بالمئة.

أما الأرباح الصافية فقد ارتفعت إلى 25.8 مليار دولار، بزيادة 18 بالمئة، لتصل ربحية السهم إلى 3.46 دولار، متجاوزة توقعات السوق التي قدرتها بـ2.82 دولار للسهم، وفق البيانات المنشورة في بيان الشركة الرسمي.

وكانت أكبر مساهمة في نمو الإيرادات من قسم "الحوسبة السحابية الذكية" الذي يشمل خدمات Azure، حيث سجل نمواً بنسبة تجاوزت 20 بالمئة.

كما حقق قطاع الحوسبة الشخصية، الذي يشمل أجهزة "Surface" ووحدة ألعاب "Xbox"، ارتفاعاً بنسبة 17 بالمئة، مدعوماً بزيادة في إيرادات الألعاب بنسبة 43 بالمئة، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على "Activision Blizzard".

ورغم التفوق في نتائج الشركتين، لا تزال التحديات تلوح في الأفق، فقد انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من 2025، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات من الصين ودول أخرى، مما أثّر على ثقة الأعمال والنشاط الاستهلاكي، بحسب تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.

ويرى محللو "جيفريز" أن الشركات التكنولوجية قد تستفيد مؤقتاً من هذه المرحلة كمبرر لإعادة تقييم أهدافها المستقبلية، إلا أن استمرار الحرب التجارية قد يضغط على هوامش الربح، خصوصاً للشركات التي تعتمد على الإعلانات القادمة من الصين مثل ميتا، أو على سلاسل الإمداد العالمية كما هو حال مايكروسوفت.

تؤكد نتائج ميتا ومايكروسوفت أن عمالقة التكنولوجيا لا يزالون قادرين على تحقيق أداء مالي متميز رغم العواصف الجيوسياسية.

ولكن الاستدامة في الأرباح ستتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار والاستثمار من جهة، وإدارة المخاطر التجارية والتنظيمية من جهة أخرى، خاصة مع تزايد وتيرة القرارات الحمائية في الاقتصاد العالمي.