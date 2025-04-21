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قفزات مجنونة.. كم بلغ سعر الذهب؟

21
APRIL
2025
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ارتفع الذهب ليسجل مستوى تاريخيًا جديدًا ومقتربًا من كسر حاجز 3400 دولار للأونصة، في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 3382 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بأكثر من 2% لتصل إلى 3395 دولارًا، وفقاً لبيانات وكالة رويترز.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لتصل إلى 32.63 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 969.20 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 959.20 دولاراً.

 

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