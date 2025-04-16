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الذهب يخترق مستوى 3300 دولار لأول مرة في تاريخه

16
APRIL
2025
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بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
 
تحديث الأسعار
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3281 دولار للأونصة (الأوقية) عند الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش. وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.9 بالمئة متجاوزة مستويات الـ 3300 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، عند الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش.
 
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) "تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب".
 
انخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
 
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.
 
إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145 بالمئة على السلع الصينية.
 
وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة "سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين".
 
وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24 بالمئة.
 
ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
 
ويتوقع المتعاملون حاليا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار، عند الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش.
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