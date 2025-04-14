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النفط يواصل خسائره مع ترقب تأثير الحرب التجارية

14
APRIL
2025
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سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال التعاملات الآسيوية الاثنين، بفعل مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتقوض الطلب على الوقود.
 
تحرك الأسواق
بحلول الساعة 0126 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.45 بالمئة إلى 64.47 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 61.23 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وفقد الخامان نحو عشرة دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
توقعات الأسعار
ويتوقع غولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولارا للبرميل في المتوسط في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، في حين يتوقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارا للبرميل في 2026.
 
 
وقال محللون بقيادة دان سترويفن في مذكرة إن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا فحسب على أساس سنوي "في ظل توقعات النمو الضعيف"، وأضافوا أن تباطؤ الطلب من المتوقع أن يكون أكثر حدة في المواد الأولية للبتروكيماويات.
 
ورفعت بكين رسومها التجارية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة يوم الجمعة ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب زياد الرسوم الجمركية على السلع الصينية في تصعيد لحرب تجارية تهدد بإثارة الفوضى في سلاسل الإمداد العالمية.
 
واستثنى ترامب يوم السبت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي وبعض الالكترونيات الأخرى التي يستورد معظمها من الصين من الرسوم الجمركية الكبيرة، لكن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال أمس الأحد إنه سيجري فرض رسوم جديدة منفصلة على منتجات التكنولوجيا المهمة من الصين جنبا إلى جنب مع أشباه الموصلات في غضون الشهرين المقبلين.
 
كما عززت الحرب التجارية المخاوف من أن الصادرات غير المباعة قد تستمر في دفع الأسعار المحلية الصينية إلى الانخفاض.
 
ومع استعداد الشركات لانخفاض محتمل في الطلب قالت شركة بيكر هيوز إن شركات الطاقة الأميركية خفضت منصات النفط بأكبر قدر في أسبوع منذ يونيو 2023، مما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي.
 
وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، قال وزير طاقة الأميركي كريس رايت الجمعة إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
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