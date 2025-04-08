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إرتفاع أسعار المحروقاتتعرف على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

8
APRIL
2025
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، أن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال لم تتغير عن العام الماضي لأغلب جماهير طرفي المباراة، مشيرا إلى زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الفئات الفاخرة.
 
ومن المقرر أن يحصل كل فريق سيتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على 18 ألف تذكرة للمباراة المقررة في 31 مايو على ملعب بايرن ميونخ بسعر خاص منخفض يبلغ 70 يورو (77 دولارا)، هو نفس سعر التذاكر الأقل فئة لنهائي العام الماضي 2024 الذي أقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
 
في المقابل، أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم زيادات كبيرة في أسعار أعلى فئتين من التذاكر حيث ارتفعت أسعار تذاكر الفئة الأولى من 713 يورو (781 دولارا) العام الماضي إلى 950 يورو (1040 دولارا) هذا العام، بينما ارتفعت أسعار تذاكر الفئة الثانية من 500 يورو (548 دولارا) العام الماضي إلى 650 يورو (712 دولارا).
 
وتضاف عائدات تذاكر نهائيات البطولات الأوروبية للأندية إلى مليارات من اليوروهات من إيرادات البث التلفزيوني والعقود الإعلانية، التي تدفع كجوائز مالية لعدد كبير من الأندية المشاركة في البطولات القارية.
 
وقد حصل ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، على أعلى مبلغ قدره 154 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
 
وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن 38700 تذكرة من أصل 64500 تذكرة متاحة للمباراة النهائية في ميونخ ستباع مباشرة في الأكشاك للجماهير العامة.
 
وبخلاف الحصص الخاصة بطرفي المباراة النهائية، يُمكن للجماهير حول العالم شراء 2700 تذكرة أخرى عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحد أقصى تذكرتين للفرد الواحد.
 
كما تم تخصيص أكثر من 25000 تذكرة للرعاة والشبكات الناقلة للمباراة والاتحادات الوطنية لكرة القدم وضيوف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
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