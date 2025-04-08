سامسونغ تعلن عن أرباح تشغيلية أقوى من المتوقع في الربع الأول

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سجلت شركة سامسونغ للإلكترونيات أرباحا تشغيلية أقوى من المتوقع خلال الربع الأول، مدعومة بالطلب القوي على الهواتف الذكية ومخاوف العملاء من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على أشباه الموصلات، بحسب إفصاح للشركة صدر الثلاثاء.

وقال عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية إنه يتوقع أرباحا تشغيلية للربع المنتهي في مارس بنحو 6.6 تريليون وون (4.5 مليار دولار)، بانخفاض طفيف قدره 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع السنوي الطفيف، إلا أن الرقم التقديري تجاوز متوسط توقعات المحللين بأكثر من 33%، بحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقال محللون إن هذه المفاجأة الإيجابية قد تكون ناتجة جزئيا عن الرسوم الأميركية المرتقبة على واردات أشباه الموصلات، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وربما دفعت مخاوف ارتفاع الأسعار العملاء إلى تسريع عمليات الشراء في الأسابيع الأخيرة، مما عزز المبيعات.

وتُعد سامسونغ، الرائدة عالميا في صناعة الهواتف الذكية، من أبرز المستفيدين من هذه الزيادة المؤقتة في الطلب.