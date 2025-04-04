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الذهب يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي

4
APRIL
2025
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.
 
تحديث الأسعار
استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش. فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3129.60 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين بالمئة متأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات.
 
وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.
 
وقال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
 
وهدد شركاء تجاريون للولايات المتحدة بتصعيد حرب تجارية مع واشنطن، في وقت أشعلت فيه الرسوم المخاوف من حدوث زيادات حادة في الأسعار في أكبر سوق استهلاكية في العالم.
 
وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.89 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 925.75 دولار.
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