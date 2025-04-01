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الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

1
APRIL
2025
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بلغت أسعار الذهب مستوى غير مسبوق خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع زيادة الطلب على الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية المضادة الأميركية قد تزيد الضغوط التضخمية وتعرقل النمو الاقتصادي.
 
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3143.05 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3148.88 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3169.50 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
وسجلت أسعار الذهب في الجلسة الماضية أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 34.04 دولار للأونصة ، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.41 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 989.19 دولار.
 
قال يب جون رونج محلل الأسواق في آي.جي "ترقب تطبيق الرسوم الجمركية المضادة الأميركية في الثاني من أبريل دفع السوق إلى اتخاذ موقف دفاعي عبر تقليل المخاطر والتوجه نحو الذهب باعتباره من الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات محتملة في المحافظ الاستثمارية".
 
وأضاف "المؤشرات الفنية تظهر أن العوامل الأساسية للسوق لا تبرر الصعود المستمر في الأسعار في الأمد القريب، لكن عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية من المرجح أن يدعم الذهب في الوقت الحالي، ويبدو أن المشترين يتطلعون إلى اختبار مستوى 3200 دولار".
 
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان خطة رسوم جمركية واسعة غدا الأربعاء الذي أطلق عليه "يوم التحرير". وستشمل الرسوم الجمركية المضادة التي سيعلنها جميع الدول.
 
وينظر ترامب إلى الرسوم الجمركية باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من منافسة عالمية غير عادلة.
 
كما تراقب الأسواق عن كثب الرسوم الجمركية على السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أبريل.
 
وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي وتزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
وتشمل البيانات المرتقبة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري تقرير فرص العمل الذي يصدر في وقت لاحق من الثلاثاء وتقرير التوظيف الذي سيصدر عن معهد إيه.دي.بي للأبحاث غدا الأربعاء وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة. وستوفر تلك البيانات مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأميركية.
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