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OpenAI تجمع 40 مليار دولار وقيمتها تقفز إلى 300 مليار دولار

1
APRIL
2025
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 أعلنت OpenAI "أوبن إيه آي" أنّها جمعت 40 مليار دولار خلال جولة تمويلية جديدة، مما رفع قيمة الشركة المُصنّعة لتطبيق ChatGPT إلى 300 مليار دولار، وهي أكبر جولة تمويلية لشركة ناشئة على الإطلاق.
 
وقالت الشركة ومقرّها سان فرانسيسكو في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ هذا التمويل يأتي بالشراكة مع عملاق الاستثمار الياباني "سوفت بنك" وسوف "يمكنّنا من دفع آفاق أبحاث الذكاء الاصطناعي إلى حدود أبعد".
 
وأضافت: "سيساعدنا التمويل على مواصلة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي تُحفّز الاكتشاف العلمي، وتُمكّن التعليم المُخصّص، وتُعزّز الإبداع البشري، وتمهّد الطريق نحو الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي سيُفيد البشرية جمعاء".
 
يشير مصطلح AGI إلى منصة حوسبة ذات ذكاء يُضاهي ذكاء الإنسان.
 
قالت سوفت بنك في بيان إنها تسعى لتحقيق الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) الذي يتجاوز الذكاء البشري، وإن أوبن أيه آي هي الشريك الأقرب لتحقيق هذا الهدف.
 
وأضافت: "تقدّم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "أوبن أيه آي" المفتاح لتحقيق الذكاء العام الاصطناعي (AGI) والذكاء الاصطناعي الفائق (ASI)، ويتطلب ذلك قوة حوسبة هائلة"، موضحةً دوافعها للاستثمار الأخير في الشركة.
 
وستضخ سوفت بنك 10 مليارات دولار في أوبن أيه آي في البداية، مع استثمار 30 مليار دولار إضافية بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لشروط معينة.
 
وتخطط أوبن أيه آي لتوسيع بنيتها التحتية و"تقديم أدوات أقوى بشكل متزايد لـ 500 مليون مستخدم لـ ChatGPT أسبوعياً.
 
يذكر أن مجلس إدارة "أوبن إيه آي" كان قد رفض في منتصف فبراير الماضي بالإجماع عرضا قدّمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97,4 مليار دولار.
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