معهد إيفو: ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس

A + A -

أظهر استطلاع نشر الثلاثاء أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت في مارس في وقت تتوقع فيه الشركات انتعاشا بعد عامين من الانكماش في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وذكر معهد إيفو للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ أن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 86.7 نقطة في مارس، بما يتوافق مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات أصبحت أكثر ارتياحا للوضع الحالي كما ارتفعت توقعاتها على نحو ملحوظ.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو "الشركات الألمانية تأمل في انتعاش".

وقال كلاوس فولرابه رئيس قطاع الاستطلاع في معهد إيفو "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 0.2 بالمئة في الربع الأول".

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.