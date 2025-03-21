الإمارات تتفوق على قوى عالمية في مؤشر السعادة 2025

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حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا جديدًا على الساحة العالمية، حيث تقدمت إلى المركز 21 عالميًا في مؤشر السعادة وفقًا لنتائج نُشرت الخميس في تقرير السعادة العالمي 2025، متفوقةً على دول كبرى مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وسنغافورة، إلى جانب المحافظة على تصدّرها قائمة الدول العربية الأكثر سعادة.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة مرتبة عالية بشكل عام في مؤشر السعادة "لأنها تتمتع باقتصاد قوي ومستويات عالية من الدعم الاجتماعي وبنية تحتية قوية"، بحسب "جولي راي"، رئيسة تحرير أخبار العالم في "غالوب".

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 "عام المجتمع" لتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية التي تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في سعادة المجتمع والمجتمعات.

وحققت دولة الإمارات نتائج جيدة في مؤشر السعادة، مثل تقييم جودة الحياة الذي أحرزت فيه 6.759 درجة (من أصل 10 نقاط)، الدعم الاجتماعي (92)، نصيب الفرد من الناتج الإجمالي (7)، والحرية (23). وفيما يتعلق بالإقبال على التبرع؛ كانت الإمارات الدولة رقم 19، ورقم 16 في ساعات التطوع، و12 في استرجاع المفقودات.

ويستند التقرير إلى بيانات استطلاع جالوب العالمي التي تم جمعها من أشخاص في أكثر من 140 دولة، حيث يتم تصنيف الدول وفقًا لمستوى السعادة بناءً على متوسط تقييمات الحياة خلال السنوات الثلاث السابقة، وفي هذه الحالة من 2022 إلى 2024.

ويعد التقرير ثمرة شراكة بين جالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة للعام الثامن على التوالي، وفقا للتقرير.

وكما في العام الماضي، جاءت الدول الاسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تبعت فنلندا كل من الدنمارك، آيسلندا، والسويد، بينما احتلت النرويج المركز السابع.

كما عادت هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى، في حين دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة.

أما ألمانيا، فتحسن ترتيبها من المركز 24 إلى 22، بينما تراجعت الولايات المتحدة مركزا لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.

وشمل التصنيف 147 دولة، حيث جاءت أفغانستان في المركز الأخير. ووفقا للتقرير، فإن الفنلنديين الذين طُلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 7.736 من 10، بينما بلغ المتوسط في أفغانستان 1.364.

وحدد الباحثون عددا من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.

من جانبه، قال جون هيليويل، أحد المحررين المؤسسين لتقرير السعادة العالمي: "الناس أفضل مما يعتقد مواطنوهم، وإدراك ذلك سيجعلك أكثر سعادة، بالطبع، لكنه سيغير أيضًا الطريقة التي تنظر بها إلى جيرانك".

وأضاف هيليويل، أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة كولومبيا البريطانية: "ستكون أكثر ميلًا إلى اعتبار الشخص الغريب في الشارع مجرد صديق لم تلتقِ به بعد، وليس شخصًا يشكل تهديدًا لك".

وأشار هيليويل إلى أن هناك "مجالًا للتحسين" فيما يتعلق بإيماننا بأننا جميعًا جزء من مجموعة أوسع تهتم ببعضها البعض، معتبرًا أن هذا مصدر مهم للسعادة لم يتم استغلاله بالشكل الكافي.

يذكر أن الاستطلاع يطلب من كل مشارك تقييم حياته بشكل عام، ويتم تصنيف الدول بناءً على هذه التقييمات. ثم يقوم التقرير بتحليل ستة عوامل رئيسية للمساعدة في تفسير تقييمات الحياة، وهي: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، متوسط العمر المتوقع الصحي، الحرية، الكرم، والتصورات حول الفساد.