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إنتل تعين رئيسا تنفيذيا جديدا خلفا لبات جيلسنجر

13
MARCH
2025
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قفز سهم "إنتل" بأكثر من 10 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق ببورصة وول ستريت، بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية الأميركية عن تعيين ليب-بو تان رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة، اعتبارا من 18 مارس.
 
يأتي تعيين تان بعد تقاعد الرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنجر، الذي اختتم مسيرة مهنية متميزة استمرت لأكثر من 40 عاما مع الشركة قبل ثلاثة أشهر.
 
وسيخلف تان الرئيسين التنفيذيين المؤقتين المشاركين، ديفيد زينسر وميشيل جونستون هولثاوس. كما سيعود إلى مجلس إدارة "إنتل" بعد أن استقال منه في أغسطس 2024، وفقا لما ذكرته الشركة.
 
وأوضحت "إنتل" أن زينسر سيظل يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي، بينما ستواصل جونستون هولثاوس منصبها كرئيسة تنفيذية لمنتجات "إنتل".
 
 
وأضافت الشركة أن فرانك يياري، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت لمجلس الإدارة أثناء البحث عن رئيس تنفيذي جديد، سيعود إلى منصبه السابق كرئيس مستقل لمجلس الإدارة بمجرد تولي تان منصب الرئيس التنفيذي.
 
ويتمتع تان بأكثر من 20 عاما من الخبرة في مجال أشباه الموصلات والبرمجيات، إلى جانب علاقات واسعة داخل منظومة "إنتل".
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