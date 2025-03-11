المعادن الحيوية في إفريقيا.. محط أنظار واشنطن

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تشهد القارة الإفريقية تنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المعادن الحيوية التي تُعد أساسية للصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.

ومن هذا المنطلق، تأتي المحادثات الاستكشافية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية حول صفقة معدنية، لتكشف عن أبعاد أوسع تتجاوز المصالح الاقتصادية إلى اعتبارات جيوسياسية واستراتيجية كبرى في وقت تواجه فيه الكونغو الديمقراطية ضغوط سياسية وميدانية بسبب التوتر مع حركة M23 وأيضا مع بعض دول الجوار الداعمة للحركة سواء رواندا او أغندا أو غيرهم.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن أن:

الولايات المتحدة الأميركية تُجري نقاشات استكشافية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن صفقة محتملة تمنحها حق الوصول إلى المعادن الحيوية في الدولة الأفريقية.

هذه المباحثات وهي الأحدث في سلسلة من الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتأمين الوصول إلى الموارد في الخارج.

وفقا لوثائق عامة، اقتربت جمهورية الكونغو الديمقراطية - التي تمتلك إمدادات هائلة من النحاس والكوبالت واليورانيوم - من الولايات المتحدة الشهر الماضي بمقترح لعقد صفقة من شأنها أن تقدم حقوق التنقيب للولايات المتحدة مقابل دعم حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي.

يأمل المسؤولون الكونغوليون أن تساهم صفقة المعادن في تعزيز الدعم لتشيسكيدي في الوقت الذي يواجه فيه صراعا مسلحا في الجزء الشرقي من البلاد، حيث استولى متمردو حركة إم23 المدعومة من رواندا المجاورة على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالمعادن وأكبر مدينتين، جوما وبوكافو.

أصبحت المناقشات مع واشنطن أكثر جدية في الأيام الأخيرة، بحسب أشخاص على دراية مباشرة بالمناقشات، على الرغم من أن العديد من العقبات لا تزال قائمة وأنها لا تزال في مرحلة مبكرة نسبيا.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله: "تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بحصة كبيرة من المعادن المهمة في العالم والمطلوبة للتكنولوجيات المتقدمة.. والولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع أجندة إدارة ترامب (أميركا أولاً)".

كما أن "الشراكات مع الشركات الأميركية من شأنها أن تعزز اقتصادي الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتخلق وظائف تتطلب مهارات أعلى، وتدمج البلاد في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية".

وبحسب التقرير، فإنه في أواخر الشهر الماضي، اقترحت رسالة أرسلت إلى وزير الخارجية ماركو روبيو نيابة عن السيناتور الكونغولي بيير كاندا كالامبايي أن تمنح جمهورية الكونغو الديمقراطية شركات أميركية حقوق الاستخراج لمشاريع التعدين، والتعاون في تطوير مخزون استراتيجي من المعادن. وفي المقابل، يطلب الخطاب الدعم الأميركي لتدريب وتجهيز القوات المسلحة الكونغولية.

ورغم أن شروط الاتفاق لم يتم التوصل إليها بعد، فإن الاهتمام الذي أبدته الولايات المتحدة يؤكد تركيز إدارة ترامب على الحصول على إمكانية الوصول إلى الموارد في جميع أنحاء العالم.

طموحات ترامب

منذ توليه منصبه، اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، ودعا إلى إبرام صفقة معدنية مع أوكرانيا ، والتي من المتوقع التوقيع عليها قريبًا.

ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن زيادة مشاركة الولايات المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية من شأنها أن توفر ثقلاً موازناً لنفوذ الصين والشركات الصينية التي تسيطر على معظم عمليات التعدين الكبرى هناك.

وجاء في الرسالة المرسلة إلى روبيو: "بينما سيطرت الصين تاريخيًا على سلاسل توريد المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن التحول الأخير في السياسة من جانب الرئيس تشيسكيدي يقدم فرصة نادرة للولايات المتحدة لإنشاء سلسلة توريد مباشرة وأخلاقية".

ولم تعمل أي شركات تعدين أميركية كبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أن باعت شركة فريبورت-ماكموران حصتها في منجم النحاس تينكي فونجوروم في عام 2016.

وتجري محادثات صفقة المعادن في وقت أصبح فيه الوضع السياسي في البلاد هشاً على نحو متزايد. فقد بدت قبضة تشيسكيدي على السلطة أكثر اهتزازاً في الأسابيع الأخيرة مع سعي خصومه السياسيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاستفادة من ضعفه المزعوم.

ونقلت الصحيفة عن المدير الإداري لشركة جي إس هيلد الاستشارية، إنديجو إليس، في إشارة إلى صفقة المعادن: "يبدو الأمر وكأنه عمل يائس.. إن الأفراد الذين قدموا هذا الاقتراح يبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى أشياء قد تروق للولايات المتحدة".

ضغوط مصطنعة

في تقدير خبير الشؤون الأفريقية رامي زهدي، فإن الصراع في الكونغو يشير إلى "احتمالية أن هذه الضغوط مصطنعة أو موجهة ضد الكونغو الديمقراطية ربما لجعلها في وضع الجاهزية لتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية خاصة وأن التواجد الروسي في هذه المنطقة مؤثر وواضح في السنوات الأخيرة".

يتحدث زهدي في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عن الأبعاد الاقتصادية الأساسية لذلك، والتي تتمثل في تأمين سلاسل التوريد والسيطرة على المعادن الاستراتيجية، في وقت تسعى فيه واشنطن، من خلال هذه المحادثات، إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية رئيسية:

أولاً- تقليل الاعتماد على الصين:

تهيمن الصين على سلاسل التوريد العالمية للمعادن النادرة، حيث تسيطر على النسبة الأكبر من عمليات التكرير والمعالجة لهذه المعادن.

باعتبار أن الكونغو الديمقراطية تنتج نحو 70 بالمئة من الكوبالت العالمي، فإن أي اتفاق أميركي مع كينشاسا قد يساعد في تقليل النفوذ الصيني على هذه المواد الحيوية.

ثانياً- ضمان إمدادات مستقرة للصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة:

المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل تُعد ضرورية لتصنيع البطاريات الكهربائية وأشباه الموصلات، وهما قطاعان أساسيان في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

امتلاك النفوذ على هذه المعادن يتيح للولايات المتحدة ميزة تنافسية كبيرة في صناعة التكنولوجيا المستقبلية.

ثالثاً- تشجيع الاستثمار الأميركي في التعدين الإفريقي:

تهدف واشنطن إلى دفع شركاتها نحو الاستثمار المباشر في قطاع التعدين الإفريقي.

يعزز ذلك التواجد الاقتصادي الأمريكي في القارة ويفتح فرصًا جديدة للشركات الأمريكية بعيداً عن سيطرة المنافسين الآسيويين والأوروبيين.

ترامب يدير ظهره لأوروبا

أما لجهة الأبعاد السياسية والاستراتيجية والتي تتمثل في مواجهة النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا، فتتضمن:

احتواء النفوذ الصيني في وقت تعزز فيه بكين حضورها الاقتصادي في إفريقيا منذ عقود، وخاصة عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذلك فإن المساعي الأميركية للتقارب مع الكونغو تأتي ضمن استراتيجية "إعادة التوازن" لمواجهة الهيمنة الصينية على المعادن الإفريقية.

منافسة النفوذ الروسي، فالمنافسة لا تقتصر في إفريقيا على الصين، بل تمتد إلى روسيا، التي تستخدم شركاتها الخاصة لعقد صفقات التعدين مع بعض الدول الإفريقية، بيننا تريد الولايات المتحدة وتسعي لتقليل مساحة النفوذ الروسي في القارة عبر شراكات اقتصادية استراتيجية.

تعزيز الشراكات الغربية: تأتي هذه التحركات ضمن جهود أوسع لتشكيل تحالفات مع أوروبا ودول أخرى لضمان عدم وقوع المعادن الحيوية تحت سيطرة خصوم واشنطن الجيوسياسيين.

السيناريوهات المحتملة

أما لجهة السيناريوهات المحتملة لهذا الاتفاق في تقدير خبير الشؤون الأفريقية، فتتلخص في:

أولاً: نجاح الولايات المتحدة في توقيع اتفاق استراتيجي، فإذا تمكنت واشنطن من تقديم حوافز اقتصادية مغرية لحكومة الكونغو، فقد يتم توقيع اتفاق يمنح الشركات الأميركية حق الوصول إلى المعادن الاستراتيجية، مما يعزز الاستقلال الأمريكي عن سلاسل التوريد الصينية.

ثانياً: تعثر المفاوضات نتيجة الضغوط الصينية، ذلك أنه من المحتمل أن تواجه الكونغو ضغوطاً صينية كبيرة للحفاظ على عقودها الحالية مع الشركات الصينية، مما قد يؤدي إلى عرقلة أي اتفاق أميركي.

ثالثاً: توجه الكونغو إلى سياسة تنويع الشراكات، إذ قد تحاول كينشاسا تحقيق أقصى استفادة من التنافس الدولي من خلال توقيع اتفاقيات متعددة مع كل من الصين والولايات المتحدة وأطراف أخرى، بدلاً من الانحياز لطرف واحد.

وينظر إلى المحادثات بين واشنطن والكونغو الديمقراطية بشأن صفقة المعادن باعتبارها جزء من صراع عالمي أوسع للسيطرة على الموارد الحيوية اللازمة للاقتصاد الرقمي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تحاول تقليل هيمنة الصين وروسيا على المعادن الإفريقية، فإن نجاحها في ذلك سيعتمد على مدى قدرتها على تقديم بدائل اقتصادية واستثمارية جذابة لشركائها الأفارقة، في ظل بيئة جيوسياسية معقدة ومتنافسة.

وبحسب تقرير لشبكة "صوت أميركا"، فإنه في السنوات الأخيرة، كان بنك التصدير والاستيراد الأميركي هو المحرك الرئيسي للاستثمارات الأميركية في المعادن الأفريقية اللازمة لإنتاج طاقة أنظف.

وفي العام 2022، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا لإنشاء سلسلة توريد لبطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يؤكد اهتمامها بموارد النحاس والليثيوم والكوبالت في البلدين.

كما قامت الولايات المتحدة بتمويل إعادة بناء ممر السكك الحديدية لوبيتو، الذي سينقل المعادن من الكونغو وزامبيا وأنغولا على الساحل الغربي.

قرارات ترامب

من جانبها، ترى أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، أن العالم بات أسيراً للقرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أصبح ما وصفته بـ"ترمومتر ترامب" يتغلغل في العمق الاقتصادي الدولي.

وتشير في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن ترامب يتجه نحو قارة الفرص والتحديات، أفريقيا، مع التركيز على جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت تسارعًا ملحوظاً في وتيرة الصفقات، ويسعى لإبرام اتفاق معادن يتيح له الحصول على المعادن النادرة عبر صفقات مع الحكومة الكونغولية، مستغلًا الظروف الداخلية الصعبة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك تهديد الجماعات المسلحة.

وتضيف: الكونغو الديمقراطية تعاني من سيطرة المتمردين، لا سيمافي شمال وجنوب كيفو، وهي مناطق غنية بالثروات الطبيعية. وتشمل هذه الثروات احتياطات ضخمة من النحاس والكوبالت واليورانيوم، بالإضافة إلى معادن أخرى، ما يجعل البلاد محط أنظار القوى العظمى.

وتوضح أن ترامب يسعى إلى توسيع رقعة الهيمنة الأميركية على المعادن النادرة، وهي خطوة تأتي في سياق المنافسة الجيوسياسية مع الصين، مشددة على أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان تحذيرات عراب السياسة الخارجية الأميركية، هنري كيسنجر، الذي شدد على أن أي فراغ تتركه واشنطن ستملؤه الصين أو روسيا، خصوصًا في أفريقيا الغنية بالمعادن.

وتلفت الدكتورة وفاء علي في الوقت نفسه إلى أن الكونغو الديمقراطية تمتلك نحو 50 معدناً نادراً، من بينها الألماس والذهب والكولتان، وهو معدن حيوي في صناعة الإلكترونيات. وتعتبر أن ترامب، الساعي لاستعادة الريادة الأميركية، يهدف إلى تكوين مخزون استراتيجي من هذه المعادن، لا سيما تلك الضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.

وتستطرد: استراتيجية ترامب في قطاع التعدين بدأت منذ اليوم الأول عبر أوامر تنفيذية تركز على استخراج المعادن ومعالجتها، مما يعكس تحديًا واضحًا للصين، خاصة في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، التي تعتمد على النحاس والليثيوم المتوافرين في الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

كما تسلط الضوء على دعم ترامب لمشروع ممر لوبيتو للسكك الحديدية، الذي يهدف إلى نقل المعادن من الكونغو الديمقراطية إلى الساحل الغربي لأفريقيا، في مقابل مشروع الصين لخط سكة حديد تازارا بين تنزانيا وزامبيا، لتعزيز نفوذها في شرق القارة.

وتوضح أن الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، تتبنى انطلاقة جديدة لتعزيز تحالفاتها الاقتصادية في أفريقيا، ضمن سباق جيوسياسي محموم مع الصين، مشيرة إلى أن ترامب يفرض هندسة جديدة لدبلوماسية المصالح، ساعيًا لإزاحة الصين عن قمة المشهد الاقتصادي الأفريقي، بينما لا يزال يحتفظ بعدد من الأوراق التفاوضية التي تعكس أسلوبه المعروف كرجل صفقات لا يتردد في تحويل حتى "اللامعقول" إلى جزء من طاولة المفاوضات.