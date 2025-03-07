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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية

7
MARCH
2025
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سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا، خلال التعاملات الآسيوية الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية من الطلب على المعدن النفيس.
 
انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2900.48 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0017 بتوقيت غرينتش، لكنه ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
 
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2908.70 دولار، بحسب بيانات 
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأونصة. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 939.25 دولار.
 
وعلق ترامب أمس الخميس الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، وهو أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وتسببت في مخاوف إزاء التضخم وتباطؤ النمو.
 
وقال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه يميل بقوة لمعارضة خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للبنك هذا الشهر، رغم أنه توقع تخفيضات في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع.
 
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
 
ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، والذي توقع مسح أجرته رويترز أن يظهر زيادة 160 ألف وظيفة خلال فبراير.
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