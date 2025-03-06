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أسعار النفط تتنفس الصعداء بعد 4 جلسات من الهبوط

6
MARCH
2025
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس بعد هبوطها خلال الجلسات الأربع الماضية وسط احتمال أن يتم تخفيف الرسوم الجمركية الأميركية على إمدادات الخام الكندية، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بسبب الرسوم الجمركية المتبقية على المكسيك وخطط منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج.
 
تحرك الأسواق
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 69.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0144 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 66.71 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
 
وانخفض خام برنت 6.5 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة ليصل أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2023.
 
وهبطت الأسعار بعد أن دخلت رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ على التجارة الكندية والمكسيكية، بما يشمل واردات الطاقة، بالتزامن مع اتخاذ كبار المنتجين قرارا برفع حصص الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022.
 
وتقلص الانخفاض بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعفي شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة، مما عزز التفاؤل بإمكانية تخفيف تأثير النزاع التجاري.
 
وقال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يلغي الرسوم الجمركية البالغة عشرة بالمئة على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، التي تتوافق مع اتفاقيات التجارة القائمة.
 
وبشكل عام، ظلت المعنويات بالسوق تدعم الاتجاه الهبوطي للأسعار بسبب التأثير المزدوج للرسوم الجمركية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج.
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