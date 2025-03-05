الصين تزيد موازنتها الدفاعية للعام 2025 بنسبة 7.2%

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أعلنت بكين في تقرير حكومي الأربعاء أنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيرا عن نظيرتها الأميركية.

ووفقا للتقرير الحكومي، سترتفع موازنة الدفاع الصينية في عام 2025 بنسبة 7.2%، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025 إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان، أي ما يعادل 245.7 مليار دولار، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأميركية.

ولا تنفكّ الميزانية العسكرية الصينية تزداد منذ عقود، تماشيا مع التنمية الاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية التوترات المتكررة بين بكين وواشنطن، وفي وقت يفكّر فيه الأوروبيون بزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير لمواجهة المخاطر المترتّبة على سياسة "أميركا أولا" التي ينتهجها حاليا الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي يرى فيها الأوروبيون خطرا على أمنهم.

وتؤكد الصين أنها تنتهج سياسة عسكرية "دفاعية" ينحصر هدفها في الحفاظ على سيادتها.