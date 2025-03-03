الاقتصاد الفرنسي ينكمش 0.1% في الربع الأخير 2024

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انكمش اقتصاد فرنسا في الربع الأخير من عام 2024 بعد نمو في الربع السابق بفضل دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا نشرت الجمعة.

وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 0.1 بالمئة في المتوسط خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بما يطابق الرقم الأولي الذي نُشر في يناير.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا 0.1 بالمئة في المتوسط.

وذكر المعهد "نمو استهلاك الأسر تباطأ قليلا في الربع الرابع إلى (0.3 بالمئة من 0.6 بالمئة)".

كما أظهرت بيانات أولية من المعهد انخفاض التضخم إلى ما دون واحد بالمئة خلال الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021.

وأضاف المعهد أن معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، بلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير.

وتوقع 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق 1.2 بالمئة في المتوسط خلال الشهر، إذ تراوحت التقديرات بين 0.9 بالمئة و1.7 بالمئة.