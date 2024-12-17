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AE Coin أول عملة رقمية مستقرة مرخصة من مصرف الإمارات المركزي

17
DECEMBER
2024
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حصلت شركة آي إي كوين "AE Coin" على الترخيص النهائي من مصرف الإمارات المركزي للبدء بإصدار أول عملة رقمية مستقرة في الدولة تحمل اسم "AE Coin"، بحسب بيان الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
 
وبحسب البيان فإن هذه الخطوة تعد علامة فارقة ومهمة في تطور القطاع المالي الرقمي، حيث تعكس العملة الجديدة رؤية حكومة الإمارات لدعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقديم حلول مالية تواكب العصر وتلبي احتياجات المستخدمين في دولة الإمارات وخارجها.
 
تم تطوير آي إي كوين "AE Coin" ضمن إطار عمل "خدمات رمز الدفع الرقمية" لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفر العملة تجربة دفع مبتكرة تجمع بين الأمان، الاستقرار، الكفاءة، والمرونة، مما يعزز موثوقية التعاملات المالية.
 
ومن المتوقع أن تُحدث هذه العملة نقلة نوعية في الخدمات المالية من خلال تقديم حلول ذكية وشاملة تُعيد صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي وتدعم تطوره نحو مزيد من الابتكار، بحسب البيان.
 
 
آفاق استخدام آي إي كوين في الاقتصاد الرقمي
 
تمثل رؤية آي إي كوين أكثر من مجرد أداة للمعاملات المالية؛ فهي بمثابة جسـر حيوي يربط بين العملات الورقية التقليدية والاقتصاد الرقمي اللامركزي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين العمليات المالية التقليدية. تهدف العملة إلى إحداث تحول جوهري في المعاملات المالية الدولية عبر تقديم تحويلات تتميز بالسرعة، الأمان، والتكلفة المنخفضة.
 
بفضل الاستفادة من تقنية البلوك تشين المتقدمة، توفر العملات المستقرة مثل آي إي كوين مستويات غير مسبوقة من الشفافية والكفاءة، مع الحفاظ على قيمتها المرتبطة بشكل ثابت بالعملات الورقية.
 
وتُعادل قيمة كل وحدة من آي إي كوين درهمًا إماراتيًا واحدًا، مما يجعلها أداة مالية مستقرة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
دعم الشمول المالي وتعزيز الابتكار
 
آي إي كوين ليست مجرد وسيلة دفع؛ بل هي حل شامل يدعم الأفراد والشركات على حد سواء للوصول إلى أدوات مالية متقدمة. تعمل العملة على تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات جديدة من المجتمع من الانخراط في الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، التحويلات المالية، والتمويل اللامركزي (DeFi).
 
تسهم العملة في بناء مستقبل مالي رقمي أكثر شمولية وابتكارًا من خلال تقديم حلول متقدمة تساعد الشركات على تحقيق النمو والاستدامة، وتوفر للأفراد تجربة مالية متكاملة وآمنة.
 
وقال رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي كوين، قائلًا:"آي إي كوين ليست مجرد عملة رقمية مستقرة؛ إنها إنجاز نوعي يضع معايير جديدة في عالم المدفوعات الرقمية. من خلال تسخير قوة تقنية البلوك تشين، نوفر معاملات فورية وآمنة بتكلفة منخفضة، مما يعزز كفاءة وراحة التحويلات المالية. في عالم رقمي يتغير بسرعة، تُعيد آي إي كوين صياغة مفاهيم الثقة، الابتكار، والشفافية، مما يمكّن الأفراد والشركات من تحقيق أقصى استفادة من الاقتصاد الرقمي".
 
شراكات استراتيجية
 
تركز استراتيجية آي إي كوين على بناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات المالية وبوابات الدفع ومزودي التكنولوجيا لضمان تبني العملة بشكل واسع. تتضمن خارطة الطريق دمج آي إي كوين مع التطبيقات اللامركزية (dApps)، وتقديم تحديثات تقنية متواصلة لضمان الحفاظ على مكانتها الرائدة في تطور القطاع المالي الرقمي.
 
كما تسعى الشركة إلى توفير حلول متكاملة تُسهم في تحسين العمليات المالية في قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما يعزز من دور الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي الرقمي.
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