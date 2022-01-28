الروبل الروسي يواصل التعافي

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تواصل العملة الروسية ارتفاعها، اليوم الجمعة، أمام الدولار واليورو، وذلك بعد أن كان الروبل قد تراجع في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى مستويات قياسية، وبلغ مستوى 80 روبلا للدولار.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 19 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 77.77 روبل، فيما تراجع اليورو بواقع 26 كوبيكا إلى 86.71 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو، وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.86% إلى 3485 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.84% إلى 1412 نقطة.