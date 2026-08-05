بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا
-
05 August 2026
-
49 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأربعاء إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في آذار/مارس، "صعب جدا في الوقت الراهن".
وأضاف بيزشكيان في كلمة بثها التلفزيون، متحدثا عن نجل وخليفة علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، أن "التواصل معه صعب جدا حاليا، لكن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لنا يتيح لنا الاستمرار".
وأصيب مجتبى خامنئي في تلك الهجمات، ولم يدل منذ ذلك الحين بأي تصريحات علنية، مكتفيا ببيانات تُنسب إليه.
كما لم يظهر في مراسم تأبين والده الشهر الماضي.
ومع ذلك، دافع بيزشكيان عن مجتبى خامنئي مشددا على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. وتابع "للأسف، يسمح الوضع الراهن لبعض المغرضين بوصفه بطريقة مختلفة وتقديم صورة مغايرة عنه".
-
Just in
-
23 :46
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي بسبب اشغال في المحلة
-
23 :21
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟ تتمة
-
22 :50
استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون وأطراف بلدتي المنصوري والحنية
-
22 :31
هيئة قضاء كسروان - الفتوح في "التيار" تحيي عيد الجيش مع العسكريين المتقاعدين تتمة
-
22 :29
بالفيديو - لحظة مرعبة في الضاحية! تتمة
-
22 :24
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق في اليونان رغم «تحسّن» الوضع
-
واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها
-
مصدر: طائرة شحن تابعة لدي.إتش.إل تهبط في هانوفر إثر اصطدامها بجسم في الجو
-
كيم يو جونغ: اليابان "تتحول إلى دولة حرب" وبيونغ يانغ لن تقف متفرجة
-
توقيف مسلح في ملعب غولف تابع لترمب بكاليفورنيا قبيل زيارة للرئيس
-
مراهقة تفارق الحياة بحادث مروّع
-
هل أُحبطت محاولة اغتيال جديدة لترامب!؟
-
بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على زوج الوزيرة ولكن..!
-
تحقيق أميركي في واقعة سلامة تخص مروحية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب..
-
زلزال بقوة 6,3 يضرب هذا البلد
-
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا".. وإلا
-
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد: كونوا على أهبة الاستعداد!
-
بيترو يحذر من حرب أهلية في كولومبيا.. ويتحدث عن تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية
-
حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية
-
-
Just in
-
23 :46
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي بسبب اشغال في المحلة
-
23 :21
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟ تتمة
-
22 :50
استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون وأطراف بلدتي المنصوري والحنية
-
22 :31
هيئة قضاء كسروان - الفتوح في "التيار" تحيي عيد الجيش مع العسكريين المتقاعدين تتمة
-
22 :29
بالفيديو - لحظة مرعبة في الضاحية! تتمة
-
22 :24
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟
-
-
-
05 August 2026
-
هيئة قضاء كسروان - الفتوح في "التيار" تحيي عيد الجيش مع العسكريين المتقاعدين
-
-
05 August 2026
-
بالفيديو - لحظة مرعبة في الضاحية!
-
-
05 August 2026
-
11 مدينة أمريكية تفتح النار على فيفا بسبب أموال المونديال
-
-
05 August 2026
-
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش!
-
-
-
05 August 2026
-
كيف يؤثر تناول الأدوية مع القهوة أو الشاي على امتصاصها؟
-
-
05 August 2026
-
نشاط رمزي لهيئة قضاء طرابلس في "التيار" استذكاراً لانفجار ٤ آب
-
-
-
05 August 2026
-
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي
-
-
-
05 August 2026
-
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
-
-
-
05 August 2026
-
وزير الاقتصاد احال عدداً من أصحاب المولدات المخالفين إلى النيابة العامة التمييزية
-
-
-
05 August 2026