أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: سكاي نيوز عربية
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تقترب الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مصدرين إقليميين ومسؤول أميركي.
وذكر الموقع أن الإدارة الأميركية كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق، في حال استكماله، يوم الأربعاء، بعد مفاوضات استمرت عدة أسابيع، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر السبت الماضي تأجيل تنفيذ تهديداته بشن حملة قصف واسعة على إيران لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا إذا أخفقت المفاوضات.
وبحسب أكسيوس، فإن مسودة الاتفاق قيد المناقشة تتضمن ترتيبا مؤقتا لمدة 60 يوما بين سلطنة عُمان وإيران، مع إمكانية تمديده، ويشمل تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز بحيث تعبر السفن المتجهة إلى الخليج عبر مسار شمالي داخل المياه الإيرانية، بينما تسلك السفن المغادرة نحو بحر العرب مسارا جنوبيا داخل المياه العُمانية بالتنسيق مع إيران.
كما تنص المسودة، وفق الموقع، على عدم فرض رسوم أو ضرائب خلال فترة الاتفاق، والعمل على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما.
وأوضح أكسيوس أن البيت الأبيض والوسطاء العُمانيين وشركاء إقليميين كانوا يعتقدون قبل 3 أسابيع أنهم توصلوا إلى تفاهم مماثل، إلا أن إيران استأنفت الهجمات على السفن، ما أدى إلى أسبوعين من القتال وكاد يتسبب في اندلاع حرب شاملة، قبل استئناف الاتصالات الدبلوماسية.
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