يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، وفق ما أفاد مسؤولون السبت.وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، الذي تتولّى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة إكس إن دبلن "ستدعو إلى اجتماع لمجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء... لمناقشة التطورات في سبتة"، بحسب "فرانس برس".